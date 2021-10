La Mégère apprivoisée Théâtre Silvia Monfort, 18 novembre 2021, Saint-Brice-sous-Forêt.

La Mégère apprivoisée

Théâtre Silvia Monfort, le jeudi 18 novembre à 20:30

**Une pièce de William Shakespeare** **Adaptation et mise en scène :** Frédérique Lazarini **Avec :** Sarah Biasini, Cédric Colas, Pierre Einaudi, Maxime Lombard ou Bernard Malaterre, Guillaume Veyre **Assistante de mise en scène :** Lydia Nicaud **Coréalisation :** Artistic Théâtre / Les Athévains **Durée :** 1h30 ### La presse en parle « Belle idée que d’avoir recentré sur 5 acteurs la comédie endiablée. L’adaptation court à l’essentiel avec une vitalité qui enchante. On rit on s’émeut ça va très vite et gaillardement. Shakespeare réinventé avec talent ! » **Télérama** ### Résumé Profondément insoumise et résolument moderne, la Mégère apprivoisée revendique le droit à la parole et à une certaine liberté. Humour et jubilation sont de mise dans cette comédie haute en couleurs, empreinte d’une extraordinaire vitalité. Ici, l’histoire se noue dans des costumes mi-contemporains, mi-élisabéthains, autour d’un cinéma ambulant sur la place d’un village, dans les années 50 en Italie. L’intrigue se déroule sur la scène et à l’écran pour cette mise en abyme chère à Shakespeare, où chacun joue son rôle dans une vie qui a tout d’une fiction et d’un grand théâtre.

Tarif : 17-26€

Théâtre Silvia Monfort 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise



