Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns La Mégawatt : sortie noire vers le refuge de la Golèse Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

La Mégawatt : sortie noire vers le refuge de la Golèse Samoëns, 29 août 2021-29 août 2021, Samoëns. La Mégawatt : sortie noire vers le refuge de la Golèse 2021-08-29 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-29

Samoëns Haute-Savoie Samoëns EUR 25 25 en longeant le cour d’eau du Clévieux sur une partie du parcours, vous accéderez au refuge de la Golèse, au col du même nom, pour appréciez la vue sur la vallée du Giffre (Samoëns) et de la manche (Morzine). sur la descente des singles s’offriront à vous. infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 en longeant le cour d’eau du Clévieux sur une partie du parcours, vous accéderez au refuge de la Golèse, au col du même nom, pour appréciez la vue sur la vallée du Giffre (Samoëns) et de la manche (Morzine). sur la descente des singles s’offriront à vous.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Étiquettes évènement : Autres Lieu Samoëns Adresse Ville Samoëns lieuville 46.08076#6.71165