La méditation sonore avec bols en cristal de roche La CLEF, 3 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF, le dimanche 3 avril à 18:00

En plus d’une relaxation profonde, cette méditation nous permet, grâce aux vibrations, et aux sons cristallins-cathédrales, d’épurer notre corps physique et équilibrer nos corps énergétiques ou subtils, d’élargir notre conscience et d’explorer nos parcelles les plus profondes. Notre corps physique stocke des mémoires, des émotions, mais il possède aussi la capacité d’ouvrir les chemins vers la délivrance permettant le libre cours des courants énergétiques. Les vibrations des Bols aident notre corps à dissoudre les barrières qui ralentissent sa régénération. Et la méditation y est… au cœur du corps… ; poser le corps, ouvrir le cœur, pour éveiller l’esprit. Méditer en pleine présence à soi. Vous recevrez ce chemin d’expérience comme un soin, pour l’esprit. Cette séance découverte sera l’occasion de reprendre contact avec votre nature profonde, et cultiver ce dialogue, votre écoute intérieur… La méditation non pas comme une évasion, mais au cœur d’une rencontre sereine avec la réalité. **➖ Ce dont vous aurez besoin** • Des vêtements confortables • Votre tapis de gym • Et un plaid pour ne pas attraper froid **➖ Où s’inscrire ?** • A l’accueil de La CLEF • En ligne : [[https://bit.ly/3iF5Vcr](https://bit.ly/3iF5Vcr)](https://bit.ly/3iF5Vcr) Pour en savoir plus : [[accueil@laclef.asso.fr](mailto:accueil@laclef.asso.fr)](mailto:accueil@laclef.asso.fr) **➖ Courte biographie** Fabiana est née à Buenos Aires en Argentine et habite en France depuis 2003. Formée à Buenos Aires, Barcelone et en France, elle est Maitre Enseignante Usui Reiki Ryoho et Karuna et Maitre Praticien Kundalini Reiki. Fabiana anime des ateliers de Méditation de Pleine Conscience, Respiration, Chakras et Méditations Sonores autour de Bols en Cristal de Roche et des Mantra. [www.fabianaortiz.com](https://www.fabianaortiz.com/)

7€ la séance

Les Bols chantants en Cristal produisent des sons cristallins d’une incroyable pureté. Ces sons entrent en résonance immédiate avec notre corps et nous plongent dans une expérience méditative unique.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



