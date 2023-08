Festivités quartiers d’été 2023 à Pont de Bois La Médina- LCR du Blason Villeneuve-d’Ascq, 26 août 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Festivités quartiers d’été 2023 à Pont de Bois Samedi 26 août, 16h00 La Médina- LCR du Blason Gratuit

Fête du sport et de la culture

Nous vous donnons rendez-vous dès 16h le SAMEDI 26 AOÛT 2023 sur la Place de la Basoche – quartier Pont de Bois – devant l’espace enfance du Centre Social Centre Ville : La Médina !

Animations gratuites et ouvertes à toutes et tous

Au programme : des ateliers et jeux gonflables, un spectacle par les enfants de la Médina sur la thématique du vivre ensemble et pour finir en beauté et en musique : DJ La Baraque à Zic !

Buvette et barbecue sur place

La Médina- LCR du Blason Place de la Basoche 59650 Villeneuve D’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00

musique ateliers