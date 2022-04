La médiévale du Veilleur de Nuit Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

La médiévale du Veilleur de Nuit

Animation et saynètes suivie de la ronde du Veilleur de nuit à travers la Vieille ville.

Animation mêlant saynètes historiques et accompagnement musical, suivie de la tournée exceptionnelle du veilleur dans la cité médiévale

+33 3 89 27 38 44

Turckheim, Haut-Rhin
2022-07-16

