La Médiévale de Keranflec’h Milizac-Guipronvel, samedi 27 juillet 2024.

Venez nombreux à la 1ère fête médiévale organisée sur le Domaine de Keranflec’h à Milizac.

Lors de ce week-end vous pourrez assister au tournoi organisé par le Seigneur de Keranflec’h.

Combats d’épées, joutes à cheval, concours d’archers, conteurs, banquets, village médiéval, marché d’artisans et moultes réjouissances à découvrir !

Vous aurez accès à plus de 7000m² d’espace regroupant des artisans, de la restauration, une buvette et des spectacles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 11:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Manoir de Keranflec’h

Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne keranflech.medieval@gmail.com

