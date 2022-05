La Médiévale de Celon Celon, 3 septembre 2022, Celon.

La Médiévale de Celon 1 rue du Château Celon

2022-09-03 – 2022-09-04

Celon Indre Celon1 rue du Château Indre

L’Amicale des Enfants de Celon vous propose la 3ème édition de sa fête médiévale au Château de Celon! :

Deux jours dans l’ambiance du Moyen Âge, avec spectacles, jeux, tavernes et marchés d’artistes et d’artisans, dans la convivialité et la joie.

La fête médiévale au château de Celon

aec.celon36200@gmail.com

©amicaledesenfantsdecelon

1 rue du Château Celon

