du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Métiers d’art Départ toutes les 30 minutes.

…de l’exposition-vente collective, ainsi que l’exposition personnelle de Valérie EGUCHI, Nihonga et Etegami (techniques picturales japonaises). Maison des Métiers d’art 18 Grande-Rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

