Villeneuve-d'Ascq Jeu « Pique Assiette Zero Carbone sur ma fourchette » avec Virage Energie La Médiathèque Villeneuve-d’Ascq, 21 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Jeu « Pique Assiette Zero Carbone sur ma fourchette » avec Virage Energie Samedi 21 octobre, 10h00 La Médiathèque Gratuit – Inscriptions par téléphone au 03 20 61 73 00 Samedi 21 octobre 2023 à 10h à la Médiathèque, jeu « Pique Assiette Zero Carbone sur ma fourchette » avec Virage Energie

Le jeu permet d’expliquer le lien entre notre alimentation et les émissions de gaz à effet de serre tout en donnant des clés de compréhension pour avoir une alimentation durable et plus respectueuse de l’environnement.

Inscriptions auprès de la Médiathèque : 03 20 61 73 00 La Médiathèque 96 chaussée de l’Hôtel-de-Ville – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320617300 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu La Médiathèque Adresse 96 chaussée de l'Hôtel-de-Ville - Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq

