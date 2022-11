Atelier « Marmite norvégienne » La Médiathèque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Samedi 10 décembre de 10h à 12h à la Médiathèque, atelier « Marmite norvégienne ». La Médiathèque 96 chaussée de l’Hôtel-de-Ville – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Samedi 10 décembre de 10h à 12h à la Médiathèque, atelier « Marmite norvégienne ». Comment cuisiner sans se fatiguer tout en faisant des économies d’énergies ? La marmite norvégienne vous permet de finir la cuisson des aliments de façon autonome et sans dépense d’énergie supplémentaire. Programme : Au cours de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer ce four magique et portatif, les recettes de base pour l’utiliser et vous découvrirez d’autres modes de cuisson économe en énergie. Déguster ce que vous aurez cuisiné puis repartez avec (pensez à prendre un contenant). Inscriptions auprès de la médiathèque : 03 20 61 73 00

