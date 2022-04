La médiathèque se met au vert ! Rion-des-Landes, 4 août 2022, Rion-des-Landes.

La médiathèque se met au vert ! Rion-des-Landes

2022-08-04 10:00:00 – 2022-08-04 17:00:00

Rion-des-Landes Landes Rion-des-Landes

EUR Au programme : lecture dans l’herbe, histoires pour toutes les oreilles et jeux à volonté !

Une (petite) partie de la médiathèque suivra vos médiathécaires dehors (livres pour enfants, journaux, magazines, jeux de société et grands jeux en bois prêtés par la Médiathèque départementale des Landes) les locaux seront donc exceptionnellement fermés pour la journée.

Enfin… si la météo le veut bien ! En cas de pluie les jeux seront disponibles à la médiathèque et vos médiathécaires fidèles au poste !

+33 5 58 57 38 16

Médiathèque Rion

Rion-des-Landes

