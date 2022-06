La médiathèque se bouge Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

La médiathèque se bouge Baume-les-Dames, 21 juillet 2022, Baume-les-Dames. La médiathèque se bouge

Rue de l’helvétie Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Baume-les-Dames Doubs Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Rue de l’helvétie

2022-07-21 – 2022-07-21

Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Rue de l’helvétie

Baume-les-Dames

Doubs Cet été les racontées mettent au sport ! Venez alterner épreuves physiques (Mais pas trop) et lectures d’album sur le thème « Autour du Monde ». La rencontre se terminera avec conte-yoga.

Tout public (activités ludiques et sportives accessibles à tous ). Inscription aux 03 81 51 60 79 ou mediatheque@baumelesdames.org Cet été les racontées mettent au sport ! Venez alterner épreuves physiques (Mais pas trop) et lectures d’album sur le thème « Autour du Monde ». La rencontre se terminera avec conte-yoga.

Tout public (activités ludiques et sportives accessibles à tous ). Inscription aux 03 81 51 60 79 ou mediatheque@baumelesdames.org Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Rue de l’helvétie Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Baume-les-Dames Doubs Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Rue de l'helvétie Ville Baume-les-Dames lieuville Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Rue de l'helvétie Baume-les-Dames Departement Doubs

Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baume-les-dames/

La médiathèque se bouge Baume-les-Dames 2022-07-21 was last modified: by La médiathèque se bouge Baume-les-Dames Baume-les-Dames 21 juillet 2022 Rue de l'helvétie Stade de Baume les Dames (Stade Raguin) Baume-les-Dames Doubs

Baume-les-Dames Doubs