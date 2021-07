Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines La médiathèque prend l’air Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

La Médiathèque prendra l'air dans des parcs du Val d'Argent aux dates suivantes : Vendredi 9 juillet de 10h à 12h au Jardin public de Liepvre Vendredi 23 juillet de 10h à 12h au Parc Jules Simon de Sainte-Marie-aux-Mines Que diriez-vous d'une bibliothèque éphémère en plein air ? Rendez-vous pour un moment de jeux, lectures et d'échanges. Renseignements au 03 89 58 35 85

