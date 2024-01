Pourquoi les grands compositeurs ? Frédéric Chopin La Médiathèque Orléans, 15 février 2024, Orléans.

Pourquoi les grands compositeurs ? Frédéric Chopin Conférence musicale, par Charles Tobermann Jeudi 15 février, 18h30 La Médiathèque

Chopin est un homme et un artiste complexe et paradoxal. À part une poignée d’œuvres, principalement de jeunesse, il se limitera à composer uniquement pour le piano. Pianiste de grande sensibilité et au toucher fin, il n’est pas un virtuose comme Liszt. Il souffre du trac et n’aime pas se produire en concert, préférant l’intimité du cercle d’amis ou les salons bourgeois parisiens, où il place la « musique de salon », préludes, impromptus, valses, et autres morceaux de caractère au niveau du très grand art.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit