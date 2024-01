L’héritage extraordinaire de Jules Verne La Médiathèque Orléans, 8 février 2024, Orléans.

L’héritage extraordinaire de Jules Verne Conférence, par Nicolas Allard. Jeudi 8 février, 18h00 La Médiathèque

La conférence vise à montrer toute l’influence exercée par l’écrivain français sur les artistes du monde entier. La littérature, le cinéma, la bande dessinée, le manga et même le jeu vidéo doivent beaucoup aux romans de l’auteur nantais. Georges Méliès, Steven Spielberg, James Cameron, George Lucas, Hayao Miyazaki, Hergé et Stan Lee figurent parmi ses célèbres héritiers. Deuxième écrivain le plus traduit au monde, Jules Verne est souvent considéré comme l’un des pères de la science-fiction. Et s’il était aussi le père de la pop culture ?

Nicolas Allard est docteur ès lettres, professeur agrégé de lettres modernes en classes préparatoires et essayiste. Il est spécialiste des littératures de

l’imaginaire et des œuvres de pop culture. Son essai Les mondes extraordinaires de Jules Verne (Armand Colin, 2021) porte sur le riche héritage culturel et artistique de l’écrivain nantais. Il y développe la thèse selon laquelle Jules Verne serait l’un des principaux pères fondateurs de la science-fiction et de la pop culture.

Orléans

