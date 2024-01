L’histoire des bibliothèques et du livre en Centre-Val de Loire : où en est-on ? La Médiathèque Orléans, 2 février 2024, Orléans.

L’histoire des bibliothèques et du livre en Centre-Val de Loire : où en est-on ? Journée d’étude. Vendredi 2 février, 09h30 La Médiathèque Sur inscription au 02 38 68 45 45.

Début : 2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T17:00:00+01:00

Cette journée d’étude organisée par le Centre d’Etude de la Renaissance de Tours revêt une double ambition : montrer l’actualité de la recherche en histoire des bibliothèques et du livre dans notre région et proposer un

moment de dialogues entre les chercheurs et les bibliothécaires qui sont animés par des questionnements croisés.

Public averti.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit