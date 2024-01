Trésors d’Égyptologie à Orléans La Médiathèque Orléans, 1 février 2024, Orléans.

Trésors d’Égyptologie à Orléans Je dis Patrimoine. Jeudi 1 février, 18h00 La Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:00:00+01:00

La Médiathèque d’Orléans recèle dans ses réserves des trésors de l’égyptologie, témoignages d’une passion ancienne et partagée : les récits précurseurs de l’Epoque moderne, la monumentale Description de l’Égypte issue de l’expédition de Bonaparte entre 1898 et 1801, des ouvrages de Champollion et surtout les manuscrits et archives d’Auguste (1834-1923) et Jules (1864-1953) Baillet, savants orléanais et notables égyptologues de père en fils.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit