Présentation de la saison l’Astrolabe La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Présentation de la saison l’Astrolabe La Médiathèque Orléans, 25 janvier 2024, Orléans. Présentation de la saison l’Astrolabe Jeudi 25 janvier, 18h00 La Médiathèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00 Entre ateliers, concerts et découvertes…

On fait le point en musique avec l’équipe de l’Astrolabe. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Code postal 45000 Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans Latitude 47.90743 Longitude 1.900403 latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/