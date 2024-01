Poèmes drôles, sensibles, farfelus La Médiathèque Orléans, 20 janvier 2024, Orléans.

Poèmes drôles, sensibles, farfelus Les Nuits de la lecture. Samedi 20 janvier, 20h00 La Médiathèque

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Utilisez votre inspiration pour gagner au jeu de société Cyrano. Créez un poème en 4 lignes en faisant preuve d’originalité dans vos rimes, et de

bon goût dans le choix de votre poème préféré afin d’unir le plus de cœurs. Inspirez l’Amour à un couple qui, tel Roxane et Christian, s’aimera grâce à votre gouaille.

À partir de 10 ans.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit