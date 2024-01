Just Dance La Médiathèque Orléans, 20 janvier 2024, Orléans.

Just Dance Les Nuits de la lecture. Samedi 20 janvier, 19h00 La Médiathèque

Début : 2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:30:00+01:00

Ces Nuits de la lecture 2024, le corps est à l’honneur : on vous propose de bouger le vôtre avec le célèbre jeu vidéo « Just Dance» sur Switch.

Suivez le mouvement et amusez-vous à reproduire les chorégraphies à l’écran, pour gagner… ou tout simplement participer !

Tout public à partir de 8 ans.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit