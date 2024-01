Concert Suuij La Médiathèque Orléans, 20 janvier 2024, Orléans.

Concert Suuij Les Nuits de la lecture. Samedi 20 janvier, 15h00 La Médiathèque

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00

Comme un voyage intérieur, à la lueur vacillante et cristalline d’un violoncelle et d’une voix chantée, dite, murmurée, lancinante… comme des souffles de poésie claire et fragile. SUUIJ, c’est l’expérience intime et exaltante d’une harmonie indicible, une danse de l’âme déchirante. Une musique des hautes sphères, des voyages au bout de l’infini et des tréfonds du cœur, tout à la fois.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit