Projection Docs en docs Le Kiosque d’Alexandra Pianelli (France, 2020, 1h18 min) La Médiathèque Orléans, 18 janvier 2024, Orléans.

Début : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T19:50:00+01:00

Elle est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants. Mais la presse papier et les commerces de proximité sont en crise, et ce petit jeu s’avère finalement plus compliqué que prévu…

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit