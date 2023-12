Anna’s Tree, concert La Médiathèque Orléans, 13 janvier 2024, Orléans.

Anna’s Tree, concert Samedi 13 janvier 2024, 15h00 La Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

Les voix évoluent entre rêve et réalité, les cordes se frôlent, vibrent et se répondent plongeant l’auditeur dans un climat émotionnel singulier. Sur scène, les chaotiques ballades faussement lumineuses du trio prennent une nouvelle dimension tant elles sont éclairées et réinventées par les manipulations d’images de Jean-Philippe Boin. Chaque morceau se transforme ainsi en tableau ; chaque concert en un tour de l’Histoire de l’Art… Ce concert sera l’occasion pour eux de vous présenter des extraits de leur troisième album, Wallpaper, sorti en juin dernier.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit