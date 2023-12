Anatomie du génie : Haydn, conférence de Jérôme Bloch La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Anatomie du génie : Haydn, conférence de Jérôme Bloch
Jeudi 11 janvier 2024, 18h00
La Médiathèque

Fin : 2024-01-11T18:00:00+01:00 – 2024-01-11T19:00:00+01:00 L’auteur propose une lecture d’extraits de son livre « Anatomie du génie », paru en 2022 chez FLM.

Cet ouvrage est écrit à la première personne. Ainsi, le « père de la symphonie et du quatuor à cordes » est incarné comme s’il vous parlait, évoquant sa vie quotidienne, ses amis, ou son travail créateur.

La Médiathèque Gambetta, Orléans
gratuit

