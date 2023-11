Rencontre avec Étienne Davodeau animée par Lucie Servin La Médiathèque Orléans, 16 décembre 2023, Orléans.

Rencontre avec Étienne Davodeau animée par Lucie Servin Samedi 16 décembre, 15h00 La Médiathèque

Après Les ignorants ou encore Lulu femme nue, l’auteur évoquera son nouvel album, La Loire publié chez Futuroplis, un portrait de femme qui est aussi celui d’une région, sur les rives de la Loire.

Ce rendez-vous sera animé par Lucie Servin, historienne et journaliste et suivi d’une séance de dédicaces.

Lucie Servin est historienne et journaliste pour Les Cahiers de la BD, L’Humanité. Elle a créé et anime le blog Le Calamar noir. L’occasion de mieux connaître ou de découvrir les histoires d’un auteur qui parle des gens et de leur quotidien avec talent et émotion.

Public adulte, dans la limite des places disponibles

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

gratuit