Projection : Il n’y aura pas de révolution sans chanson (No habrá revolución sin canción) de Mélanie Brun /France / 2013 / 1h30 min. La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Projection : Il n’y aura pas de révolution sans chanson (No habrá revolución sin canción) de Mélanie Brun /France / 2013 / 1h30 min. La Médiathèque Orléans, 14 décembre 2023, Orléans. Projection : Il n’y aura pas de révolution sans chanson (No habrá revolución sin canción) de Mélanie Brun /France / 2013 / 1h30 min. Jeudi 14 décembre, 18h00 La Médiathèque « En chantant aux rythmes des luttes, les musiciens chiliens transforment leur histoire en un hymne universel. Les écouter et ressentir leurs chants, c’est comprendre un pays et son peuple à travers sa musique. » Le film revisite cinquante ans de l’histoire musicale du Chili à travers les chansons inspirées par la transition démocratique de Salvador Allende, celles plus sombres nées sous la dictature militaire, jusqu’aux nouveaux talents de la chanson chilienne.

En présence de l’association Franco-Chilienne du Loiret La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/