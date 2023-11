Rencontre musicale avec Girls in Hawaii animée par Manu Bourdier La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Rencontre musicale avec Girls in Hawaii animée par Manu Bourdier La Médiathèque Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. Rencontre musicale avec Girls in Hawaii animée par Manu Bourdier Samedi 9 décembre, 18h00 La Médiathèque Un bel anniversaire qui méritait bien une tournée spéciale ! A cette occasion, le groupe belge sera de passage à Orléans le 9 décembre pour un concert à l’Astrolabe qui risque de marquer les esprits ! On en profite pour faire durer le plaisir en vous proposant une rencontre en fin d’après-midi à la Médiathèque. Au programme, interview et échange avec le groupe sous les commandes de Manu Bourdier, animateur passionné pour l’émission On Ze Rock’s* chez Radio Arc en Ciel (96.2).

En partenariat avec L’Astrolabe.

Public adulte, dans la limite des places disponibles. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00 gratuit © Simon Vanrie Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

