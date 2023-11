Au coeur du bois de Claus Drexel France / 2021 / 1h30 min La Médiathèque Orléans, 30 novembre 2023, Orléans.

Au coeur du bois de Claus Drexel France / 2021 / 1h30 min Jeudi 30 novembre, 18h30 La Médiathèque

Il était une fois un bois encerclé par la ville. Il fut jadis une forêt, mais qui s’en souvient ? Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde. Entre confidences, humour et dignité, elles et ils nous emmènent au coeur du Bois.

Suivi d’une discussion avec l’équipe de la médiathèque.

Chaque année, des bibliothèques, associations et autres espaces de

projection souhaitent partager la richesse du cinéma documentaire.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir et échanger cette année

autour de la thématique :

– Prendre la parole

– Parole intime, personnelle ou collective.

– Parole politique, sociale, controversée, dénoncée.

– Parole sonore, mélodieuse, dissonante.

– Parole écrite, traduite, interprétée, discutée, décryptée, revisitée, réinventée…

De nombreuses approches sont possibles !

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

gratuit