Orléans Cycle d’ateliers d’initiation par le Club d’Echecs d’Orléans La Médiathèque Orléans, 29 novembre 2023, Orléans. Cycle d’ateliers d’initiation par le Club d’Echecs d’Orléans Mercredi 29 novembre, 10h15 La Médiathèque Sous un aspect ludique les Echecs participent à la construction de la personnalité:maîtrise, créativité, jugement, confiance, patience, combativité et développent des compétences fondamentales : concentration, analyse, anticipation, orientation dans l’espace, stratégie et capacité à résoudre un problème.

Tout public, à partir de 5 ans La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

