De vives voix : projection de 5 courts métrages / 50 min
Samedi 25 novembre, 15h00
La Médiathèque

Princesses de Valérie Mréjen

L’Effet de mes rides de Claude Delafosse

Ma Maison, ce grand serpent d’Audrey Espinasse et Sami Lorentz’

Sur les mains d’Audrey Espinasse et Sami Lorentz

L’Illusionniste d’Alain Cavalier

Tout public à partir de 8 ans. En partenariat avec l’association Cent Soleils À l’issue de la projection, restitution du travail réalisé lors de l’atelier prise de son du mercredi 22 novembre.

Chaque année, des bibliothèques, associations et autres espaces de

projection souhaitent partager la richesse du cinéma documentaire.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir et échanger cette année

autour de la thématique :

– Prendre la parole

– Parole intime, personnelle ou collective.

– Parole politique, sociale, controversée, dénoncée.

– Parole sonore, mélodieuse, dissonante.

– Parole écrite, traduite, interprétée, discutée, décryptée, revisitée, réinventée…

De nombreuses approches sont possibles !

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

