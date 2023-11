Réveil livres – de 18 mois à 3 ans La Médiathèque Orléans, 25 novembre 2023, Orléans.

Réveil livres – de 18 mois à 3 ans Samedi 25 novembre, 11h00 La Médiathèque Sur inscription au 02 38 68 45 45

Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. À travers sons et livres, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité.

Sur inscription au 02 38 68 45 45

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

gratuit