Cascadeuses d’Elena Avdija France / 2022 / 1h25 min / VOSTFR Samedi 18 novembre, 15h00 La Médiathèque

Virginie, Petra et Estelle sont des cascadeuses. Elles se font renverser par des voitures ou frapper par des maris violents et des gangsters, souvent à plusieurs reprises. Et à chaque fois, elles se remettent sur pied, prêtes à tourner la scène autant de fois que nécessaire. Mais quelle violence leurs corps et leurs esprits sont-ils capables d’endurer ? Le film interroge la manière dont le cinéma et la télévision distribuent les rôles et la violence à l’écran.

En présence de la productrice Cécile Lestrade (Alter Ego) et de Valérie Martin, militante féministe.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

gratuit