Orléans Rencontre dessinée avec Natali Fortier et Céline Dugua La Médiathèque Orléans, 18 novembre 2023, Orléans. Rencontre dessinée avec Natali Fortier et Céline Dugua Samedi 18 novembre, 14h00 La Médiathèque Céline Dugua, Maître de conférences en Sciences du Langage à l’Université d’Orléans (laboratoire LLL) et Natali Fortier, auteure-illustratrice de livres pour enfants, parleront de leur rencontre et de leur collaboration qui a mené à l’écriture d’un album Histoires de Lou publié aux Editions du Rouergue.

Comment une chercheure et une artiste travaillent-elles ensemble?

Elles vous emmèneront dans l’univers de Lou entre recherche scientifique, écriture et illustrations.

Public adulte

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:00:00+01:00

gratuit

