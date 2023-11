Matinée jeux vidéo La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Matinée jeux vidéo La Médiathèque Orléans, 18 novembre 2023, Orléans. Matinée jeux vidéo Samedi 18 novembre, 10h00 La Médiathèque Incarnez un jeune garçon amnésique dans un monde imaginaire et, à l’aide d’une créature mythique avec laquelle vous tisserez des liens, essayez de comprendre ce qui vous est arrivé.

À partir de 12 ans La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/