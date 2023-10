Cycle d’ateliers d’initiation par le Club d’Echecs d’Orléans La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Cycle d’ateliers d’initiation par le Club d’Echecs d’Orléans La Médiathèque Orléans, 8 novembre 2023, Orléans. Cycle d’ateliers d’initiation par le Club d’Echecs d’Orléans Mercredi 8 novembre, 10h15 La Médiathèque Sous un aspect ludique les Echecs participent à la construction de la personnalité:maîtrise, créativité, jugement, confiance, patience, combativité et développent des compétences fondamentales : concentration, analyse, anticipation, orientation dans l’espace, stratégie et capacité à résoudre un problème.

Tout public, à partir de 5 ans La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:15:00+01:00 – 2023-11-08T11:30:00+01:00

2023-11-08T10:15:00+01:00 – 2023-11-08T11:30:00+01:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/