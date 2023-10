Pulsars et improvisations : dialogue musical avec les étoiles à neutrons par le PSR-Quintet La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Pulsars et improvisations : dialogue musical avec les étoiles à neutrons par le PSR-Quintet La Médiathèque Orléans, 4 novembre 2023, Orléans. Pulsars et improvisations : dialogue musical avec les étoiles à neutrons par le PSR-Quintet Samedi 4 novembre, 15h00 La Médiathèque C’est ce qui donnera la possibilité de jouer en direct sur la matière sonore, et motivera un dialogue entre les instrumentistes, dans un esprit proche du langage du jazz d’aujourd’hui.

Aux confins de la musique et de l’Astronomie, des étoiles nous livrent une palette de rythmes et de fréquences qui se mêlent aux notes des instruments.

Le groupe PSR-Quintet est composé de Marion Paquier, Patrick Sintès, Jean-Baptiste Cuenot, Éric Bernard et Gilles Theureau. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00 GRATUIT Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/