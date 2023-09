Vous avez dit bizarre ? Une parodie de contes traditionnels sur fond de polar par la Compagnie EcOutez Voir La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Vous avez dit bizarre ? Une parodie de contes traditionnels sur fond de polar par la Compagnie EcOutez Voir La Médiathèque Orléans, 24 octobre 2023, Orléans. Vous avez dit bizarre ? Une parodie de contes traditionnels sur fond de polar par la Compagnie EcOutez Voir Mardi 24 octobre, 10h30 La Médiathèque Sur inscription au 02 38 68 45 45 Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour mission de retrouver une petite fille habillée TOUT de ROUGE qui aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère… Qui l’a enlevée ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Comment ? Comme c’est BIZARRE ! Heureusement, cette petite fille a semé derrière elle de petites choses. Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit garçon, haut comme trois pouces ?

Dès 5 ans, sur inscription au 02 38 68 45 45 La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

