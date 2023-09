Parlons Musique La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Parlons Musique La Médiathèque Orléans, 21 octobre 2023, Orléans. Parlons Musique Samedi 21 octobre, 16h00 La Médiathèque Il a débuté avec Daniel Filipacchi dans l’aventure de « Salut les copains » et a exercé ses talents dans d’autres médias (Maxximum, RTL, BFM Radio, RMC Info, i>télé). Passionné de Jazz, il dirige une collection pour le label « Frémeaux & Associés » dont il ne manquera pas de parler pendant cet échange d’une heure. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/