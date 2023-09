Le piano de György Ligeti La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Le piano de György Ligeti La Médiathèque Orléans, 14 octobre 2023, Orléans. Le piano de György Ligeti Samedi 14 octobre, 15h00 La Médiathèque En partenariat avec Orléans Concours International, cette conférence est un préambule au concert de Chisato Taniguchi, Deuxième Prix Caisse des Dépôts du Concours International de Piano d’Orléans 2022, qui aura lieu le dimanche 15 octobre 2023, à la Salle de l’Institut, à 10h45. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

