À Castiglione d’Otranto, dans le Sud de l’Italie, un village se mobilise pour revenir à une agriculture raisonnée : graines anciennes, biodiversité locale, on y décide ensemble comment se réapproprier la terre tout en développant une économie de proximité.

Belgique, Italie, 1h32 min, Docs en docs.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Yvaine et Stéphane, fondateurs de la boulangerie bio au levain Epis Pop à Orléans et Ingré et d’une dégustation de pains. Il sera question des bienfaits des semences paysannes, tant pour nos terres que pour notre alimentation.

La Médiathèque Orléans

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

