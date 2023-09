Les livres d’artiste de Bernard Foucher La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Les livres d’artiste de Bernard Foucher La Médiathèque Orléans, 5 octobre 2023, Orléans. Les livres d’artiste de Bernard Foucher Jeudi 5 octobre, 18h00 La Médiathèque De grands poètes ont inspiré à Bernard Foucher la création de livres d’artiste, véritables livres – sculptures, remarquables par la singularité de leur conception et l’usage de toutes les techniques chères à l’artiste : gravure, aquarelle, bois, bronze, altuglas, marbre,…

Découvrez ces œuvres conservées dans les collections précieuses de la Médiathèque, accompagnées d’une lecture de leurs poèmes. En partenariat avec l’association l’Atelier de Bernard Foucher. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00 gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans latitude longitude 47.90743;1.900403

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/