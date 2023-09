Colloque Mix-Cité 45 : Les Femmes hors la loi La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Colloque Mix-Cité 45 : Les Femmes hors la loi La Médiathèque Orléans, 21 septembre 2023, Orléans. Colloque Mix-Cité 45 : Les Femmes hors la loi 21 et 22 septembre La Médiathèque Durant ces deux jours seront abordées les thématiques suivantes : Au nom de quelles lois ? – Vous serez châtiées – Rebelles et activistes – Elles racontent des histoires et pour finir – Casser les lois. Le jeudi 21 septembre à 20h au FRAC Centre-Val de Loire, la compagnie

Le Chat qui rêve joue : Olympe de Gouges – Robespierre, une histoire de la révolution française.

