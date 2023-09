Cet évènement est passé Exposition : la Médiathèque d’Orléans fête les 80 ans du dépôt légal imprimeur La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Exposition : la Médiathèque d’Orléans fête les 80 ans du dépôt légal imprimeur La Médiathèque Orléans, 12 septembre 2023, Orléans. Exposition : la Médiathèque d’Orléans fête les 80 ans du dépôt légal imprimeur 12 septembre – 21 octobre La Médiathèque La Médiathèque d’Orléans est bibliothèque de dépôt légal imprimeur pour la région Centre-Val de Loire depuis 1943. À ce titre, elle reçoit l’ensemble – immense et disparate – des documents imprimés dans la région, qu’elle a pour vocation de conserver et de communiquer. Pour fêter les 80 ans de cette mission partagée par 26 établissements en France, mais bien souvent méconnue, nous vous proposons de vous en faire découvrir les spécificités.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-12T10:00:00+02:00 – 2023-09-12T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 gratuit

