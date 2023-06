Bloom : jeu de construction géant La Médiathèque Orléans, 19 juillet 2023, Orléans.

Bloom : jeu de construction géant Mercredi 19 juillet, 10h30 La Médiathèque

Développé par les architectes Alisa Andrasek et José Sanchez à l’occasion

des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012. Les participant.

es assemblent les modules pour inventer des combinaisons et des

structures aux multiples ramifications, extensibles et reconfigurables à l’infini.

Tout public, entrée libre.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

gratuit