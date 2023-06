Soutien numérique personnalisé La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Soutien numérique personnalisé La Médiathèque Orléans, 8 juillet 2023, Orléans. Soutien numérique personnalisé Samedi 8 juillet, 10h00, 11h00 La Médiathèque Sur inscription au 02 38 68 45 45 Le réseau des médiathèques d’Orléans propose une aide individuelle d’une heure sur rendezvous, pour vous accompagner dans l’appropriation de l’univers numérique et de ses outils. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T11:00:00+02:00

