Conférence musicale : Pourquoi les grands compositeurs ? La Médiathèque, 8 juin 2023, Orléans.

Claude Debussy et Maurice Ravel, les deux compositeurs phares de la musique française du début du 20e siècle, sont tous les deux fascinés et influencés par la musique des cultures étrangères : la musique populaire américaine, ragtime et jazz, l’art oriental et le folklore hispanique.

Le monde musical et artistique bouillonne à la fin du 19e siècle. C’est le moment de l’essor des styles nationaux. C’est le moment de l’ouverture au monde : le Japon et tout l’Asie fascinent, la Russie, l’Espagne et l’Amérique aussi. Aux expositions universelles de 1889 et 1900, les musiciens français découvrent le ragtime, le jazz, la musique javanaise…

En musique, l’influence de Richard Wagner est écrasante, et la réaction contre lui est proportionnelle, surtout après la défaite de 1870. Debussy en particulier ressent pleinement cette ambiguïté. Ravel est séduit par le jazz qu’il découvre à Paris à partir de 1917 avec l’arrivé des soldats américains, et plus tard dans les clubs de Harlem pendant son voyage en Amérique. Ils sont tous les deux aussi fascinés par l’Espagne, pays voisin, certes, mais toujours exotique, sensuel et séduisant à leur époque. Ces influences venues d’ailleurs, ainsi qu’une redécouverte un brin nostalgique de la culture française du 18e marqueront leurs esthétiques artistiques et leurs œuvres, qui auront aussi une grande influence sur la musique du 20e siècle.

En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans.

2023-06-08T18:30:00+02:00 – 2023-06-08T19:30:00+02:00

