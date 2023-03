J’aime toujours les histoires La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

J’aime toujours les histoires La Médiathèque, 26 avril 2023, Orléans. J’aime toujours les histoires Mercredi 26 avril, 16h30 La Médiathèque Les histoires partagées, c’est toujours un plaisir, un moment privilégié d’échange, de calme, d’écoute ; même après le CP, même quand on sait lire.

A partir de 7 ans. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T16:30:00+02:00 – 2023-04-26T17:30:00+02:00

2023-04-26T16:30:00+02:00 – 2023-04-26T17:30:00+02:00 gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville La Médiathèque Orléans

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

J’aime toujours les histoires La Médiathèque 2023-04-26 was last modified: by J’aime toujours les histoires La Médiathèque La Médiathèque 26 avril 2023 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret