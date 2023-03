Projection Docs en docs : Sale tête ce gamin, histoire d’un punk corse de Serge Bonavita (France, 2020, 52 min) La Médiathèque, 14 avril 2023, Orléans.

PIND c’est quoi ? Acroynme de « Punk Is Not Dead » d’après le morceau éponyme d’Exploited ! La Médiathèque et l’Astrolabe vous proposent : projections, tables rondes, rencontres PUNK ! PIND est un retour vers No Future, qui interroge l’existence et les conditions d’existence de la scène Punk en France depuis 40 ans. Ça parle de musique, d’artistes, d’affiches, de la vie sur scène ou en squat, d’une création en résistance partout en France et même à Orléans. Bref, PIND est un projet de recherche essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs du CNRS et des acteurs de la scène PUNK. Do It Yourself ! Vos témoignages et archives seront précieux.

Les 2 soirées se poursuivront à l’Astrolabe Orléans (salle de musiques actuelles d’Orléans).

