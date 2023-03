Bulle : un projet de création musicale La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Bulle : un projet de création musicale La Médiathèque, 6 avril 2023, Orléans. Bulle : un projet de création musicale Jeudi 6 avril, 18h30 La Médiathèque Les musiciens proposent des teintes musicales tantôt traditionnelles, jazz, classiques ou encore latino en invitant le spectateur à l’évasion.

A chaque morceau son histoire, à chaque départ une nouvelle bulle se dessine… La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T19:30:00+02:00

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T19:30:00+02:00 gratuit

