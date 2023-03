Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Prix du public Les Yeux Doc La Médiathèque, 1 avril 2023, Orléans. Prix du public Les Yeux Doc Samedi 1 avril, 15h00 La Médiathèque À l’Institut médico-éducatif la Pépinière, une dizaine d’adolescents, insoumis, francs et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain d’expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et philosophiques, le centre prend alors un caractère d’exutoire.

Participez à la troisième édition du Prix du public Les Yeux Doc du samedi 4 mars au samedi 1er avril et découvrez quatre documentaires et votez pour votre film préféré.

Les Yeux Doc, une ressource en ligne à découvrir sur le site internet de réseau des Médiathèques d'Orléans.

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00 gratuit

